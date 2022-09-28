Олег Мельниченко оценил работу АО «НПП «Рубин» в сфере выполнения заказов ВПК

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Глава региона ознакомился с образцами выпускаемой продукции.

Генеральный директор Андрей Тарасов проинформировал Олега Мельниченко, что завод является крупным производственным и научным центром, специализирующимся на создании автоматизированных систем и комплексов различного назначения. Изделия поставляются для нужд Минобороны РФ и других силовых структур во все регионы нашей страны. Качество продукции пензенских инженеров высоко оценено на федеральном уровне – сотрудникам присуждена Государственная премия имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

«Предприятие выполняет 11 государственных контрактов в сфере ОПК и 8 – по выпуску гражданской продукции. Всего у нас работает свыше одной тысячи человек», – пояснил Андрей Тарасов.

В ходе делового общения губернатору был представлен мобильный пункт заготовки, транспортировки и хранения крови для нужд областной системы здравоохранения.

«Ваша разработка для Службы крови способна составить конкуренцию импортным аналогам по всем техническим параметрам, она может быть востребована», – отметил Олег Мельниченко.

Глава региона также поинтересовался, как идет работа по импортозамещению, уточнил, существуют ли проблемы с кадровым потенциалом.

По словам генерального директора, со всеми поставленными задачами НПП «Рубин» успешно справляется. Активно осуществляется замена импортных комплектующих на отечественные. Штат укомплектован полностью, в том числе, выпускниками пензенских вузов.

Губернатор поблагодарил руководителей предприятия за вклад в развитие военно-промышленного комплекса страны, нацелил на сохранение объемов продукции и уровня квалификации специалистов.