В Саранске осужден мужчина, покушавшийся на дачу взятки судебному приставу

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

6 июля 2021 года в служебном кабинете отделения судебных приставов по Ленинскому району Саранска мужчина передал судебному приставу-исполнителю взятку в размере 50 тысяч рублей за прекращение исполнительного производства в отношении его знакомой и снятие временного ограничения на выезд за пределы РФ.

Судебный пристав от получения незаконного вознаграждения отказался, а противоправные действия злоумышленника были пресечены сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия, после чего денежные средства были изъяты следователями регионального следственного управления в ходе осмотра места происшествия.

Суд, принимая во внимание собранные органом предварительного следствия доказательства, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.