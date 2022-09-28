Пензенские автовладельцы могут оформить европротокол в мобильном приложении «Госуслуги Авто»

Фото предоставлено министерством цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.

Как уточнили в министерстве цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области, сервис «Европротокол онлайн» в мобильном приложении «Госуслуги Авто» запущен Минцифры РФ в рамках развития цифровых сервисов для автовладельцев.

Услуга позволяет автовладельцам оформить извещение о ДТП в электронном виде без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков на всей территории Российской Федерации.

«В рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» в сентябре 2021 года для пользователей по всей стране заработало приложение «Госуслуги Авто». С момента запуска его скачали уже более 1,6 млн раз. Это технологическое решение призвано стать единым окном, аккумулирующим самые востребованные сервисы для автовладельцев.

Главной функцией приложения стала возможность загрузить свидетельство о регистрации транспортного средства и предъявлять его инспектору в электронном виде. Сейчас у пользователей появилась возможность оформлять Европротокол онлайн.

В дальнейшем приложение станет ещё более функциональным и поможет водителям экономить время и силы на получение нужных услуг», – подчеркнул заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Чтобы воспользоваться сервисом и оформить электронный европротокол, необходимо:

1. Указать информацию о транспортных средствах и полисах ОСАГО.

2. Описать обстоятельства и сфотографировать нарисованную схему ДТП.

3. Сделать фото места происшествия.

4. Указать информацию о разногласиях и повреждениях ТС.

Достаточно, чтобы «Госуслуги Авто» было установлено у одного из водителей. Второй участник ДТП должен только подтвердить верность данных по сгенерированной в приложении ссылке. Но быстрее и удобнее оформлять европротокол с двух мобильных устройств. Оформление займет не более 30 минут. Если водители решили заполнить европротокол на бумаге, то сервис поможет сделать в дополнение к нему фотофиксацию.

«Новый сервис «Европротокол онлайн» создан благодаря совместной работе Минцифры, Банка России и страховых компаний.

На сегодняшний день он сокращает среднее время оформления ДТП почти в два раза. Не нужно посещать офис страховой компании – извещение поступит в страховую онлайн. Еще одно преимущество сервиса – с «Европротоколом онлайн» нет риска ошибок в данных, форма автоматически заполняется сведениями из Госуслуг. Это повышает вероятность возмещения ущерба от аварии», – комментирует замглавы Минцифры России Андрей Черненко.

Для оформления электронного европротокола оба участника ДТП должны иметь подтвержденные учетные записи на Госуслугах. Кроме того, в ДТП не должно быть пострадавших, а также не должен быть причинен ущерб иному имуществу, кроме транспортных средств.

Планируется, что в будущем функционал приложения позволит загрузить и предъявлять инспектору ГИБДД водительское удостоверение в электронном виде.

«Европротокол онлайн» создан по инициативе Банка России и поддерживается РСА как универсальное, интегрированное с Госуслугами решение, которое может быть реализовано в различных мобильных приложениях для автовладельцев. До этого сервис был доступен только в приложении «Помощник ОСАГО» и приложениях нескольких страховых компаний.