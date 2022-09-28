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Общество28 сентября 2022 6:19

Свыше 570 контейнеров для раздельного сбора мусора установят в 2022 году в Пензенской области

На эти цели выделено 12,5 млн. рублей
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

Фото предоставлено министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

Правительство РФ поддержало проект распоряжения по выделению 1,5 миллиарда рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. Отбор на субсидию, который министерство природных ресурсов и экологии России провело в апреле, прошли 43 региона.

Свыше 570 контейнеров для раздельного сбора мусора установят на территории Пензенской области до конца 2022 года. На эти цели выделено 12,5 млн. рублей.

Средства будут направлены в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», входящего в состав национального проекта «Экология».