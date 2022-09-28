В Мордовии суд рассмотрит дело мужчины, хранившего обрез покойного мужа сожительницы

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Органами дознания ММО МВД России «Ковылкинский» окончено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконное хранение оружия».

Запрещенный предмет был изъят сотрудниками уголовного розыска во время оперативных мероприятий. В ходе обследования жилища обвиняемого в спальне полицейские обнаружили незаконно хранящееся оружие.

В результате проведенного исследования установлено, что изъятое является обрезом охотничьего ружья «ИЖ-17», который мужчина хранил с 2012 года. По словам обвиняемого, оружие ранее принадлежало покойному мужу его сожительницы.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

МВД по Республике Мордовия напоминает, что в рамках профилактической акции «Оружие-2022» жители республики могут добровольно выдать правоохранителям хранящиеся у них предметы вооружения и получить за это денежное вознаграждение.

Для этого достаточно обратиться в дежурную часть любого подразделения регионального МВД на районном уровне, либо в Управление Росгвардии по Республике Мордовия.

Добровольная выдача оружия и боеприпасов освобождает от уголовной ответственности, если в действиях лиц не содержится иного состава преступления.