Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 сентября 2022 16:34

В Темниковском районе Мордовии осужден серийный поджигатель автомобилей

Приговором суда ему назначено наказание – один год лишения свободы в колонии строгого режима
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Ранее фигурант более 10 раз привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

В рамках расследования установлено, что в июне поздно ночью нетрезвый мужчина положил на переднее колесо припаркованной около кафе-бара машины полимерный пакет и зажег его зажигалкой. Убедившись, что полиэтилен и левая часть автомобиля воспламенились, скрылся с места преступления.

Возгорание потушил огнетушителем владелец кафе-бара.

В результате огнем было повреждено лакокрасочное покрытие крыла, капота, обгорели панель решетки радиатора, блок передней левой фары. Имущественный ущерб составил 47 600 рублей.

Полицейские задержали фигуранта в лесопосадках, расположенных в нескольких метрах от кафе. Как выяснилось, осужденный после поджога спрятался там и наблюдал за происходящим. Вину в содеянном он признал полностью.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком один год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.