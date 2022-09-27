В Темниковском районе Мордовии осужден серийный поджигатель автомобилей

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Ранее фигурант более 10 раз привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

В рамках расследования установлено, что в июне поздно ночью нетрезвый мужчина положил на переднее колесо припаркованной около кафе-бара машины полимерный пакет и зажег его зажигалкой. Убедившись, что полиэтилен и левая часть автомобиля воспламенились, скрылся с места преступления.

Возгорание потушил огнетушителем владелец кафе-бара.

В результате огнем было повреждено лакокрасочное покрытие крыла, капота, обгорели панель решетки радиатора, блок передней левой фары. Имущественный ущерб составил 47 600 рублей.

Полицейские задержали фигуранта в лесопосадках, расположенных в нескольких метрах от кафе. Как выяснилось, осужденный после поджога спрятался там и наблюдал за происходящим. Вину в содеянном он признал полностью.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком один год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.