Позвонил в Пензе другу. Вместе с дочерью холодным утром он проводил сегодня зятя, призванного по частичной мобилизации.

Олег выделяется среди других призывников - он прапорщик. Ранее служил по контракту. И все равно любые проводы переполнены тревожными вопросами.

На один из них - «Будут ли мобилизованные обеспечены современным оружием?» - пресс-служба правительства Пензенской области в Telegram приводит ответ Валентина Василенко, военкома г. Сердобска, Бековского и Сердобского районов:

«Да. Все мобилизованные будут вооружены и обеспечены средствами индивидуальной бронезащиты в соответствии с нормами обеспечения для действующих военнослужащих Российской Федерации».

Напоминаем, что для разъяснения положений частичной мобилизации работает общероссийская «горячая линия» 122. Помимо этого, задать вопрос можно по телефону 8 (8412) 68-84-96 специалистам военного комиссариата Пензенской области.

Пока призванные по частичной мобилизации будут проходить подготовку в соответствии со своими военно-учетными специальностями, бойцы действующих подразделений мужественно сражаются с украинскими неонацистами и примкнувшими к ним наемниками.

Об этом - в очередной сводке официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова.