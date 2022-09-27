Ольга Чистякова: Союз женщин России проанализирует нарушения при мобилизации

Лидер пензенского отделения Союза женщин России Ольга Чистякова организует работу с жалобами при организации мобилизации. В ряде регионов страны были отмечены нарушения в ходе призывной кампании: повестки приходили людям, которые в силу возраста, профессиональной деятельности, семейного положения не попадали под призыв.

«Союз женщин России по всей стране организовал службы мониторинга ситуации и работы с обращениями от населения, – сообщила Ольга Чистякова. – Я нахожусь в постоянном контакте с военкомом по Пензенской области, правительством региона: на данный момент жалоб на нарушения при мобилизации в Сурском крае не выявлено. Если права жителей будут нарушены, они могут обращаться ко мне напрямую через социальные сети: в телеграм и ВКонтакте. Ни один вопрос не останется без внимания», – пояснила общественница.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. На службу призовут 1% от общего числа резервистов.