В Мордовии за недостоверные декларации наказаны сотрудники Атюрьевской администрации

По информации пресс-службы прокуратуры РМ, в декларациях недостоверно были отражены сведения о банковских счетах; транспортных средствах, находящихся в собственности близких родственников (супругов); сумме доходов, полученных в отчетном периоде; а также о недвижимом имуществе, находящимся в собственности, и доходе, полученном от его реализации.

За сокрытие сведений, подлежащих отражению в декларации, по требованию прокурора к дисциплинарной ответственности привлечены 9 служащих, в том числе, заместитель главы района.

Кроме того, за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей по организации работы в сфере профилактики коррупции в администрации района к дисциплинарной ответственности привлечены 2 должностных лица.