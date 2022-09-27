Тепло во всех пензенских домах и учреждениях должно появиться до 7 октября

Накануне в городе стартовал отопительный сезон. При этом в отдельных районах области тепло в дома начали подавать еще с 9 сентября.

Губернатор Олег Мельниченко поручил завершить все работы по модернизации сетей в Пензе – пока это позволяет погода. При этом бригады должны быть готовы и к авариям, которые могут возникнуть в ходе включения отопления.

- Люди ждут тепла, его надо обеспечить максимально быстро и четко, - заявил губернатор.

В первый день отопительного сезона в Пензе отопление включили в 11 учреждениях здравоохранения, 21 школе, 29 детских садах и 589 домах.