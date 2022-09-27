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Происшествия27 сентября 2022 5:53

В Мордовии следователи выясняют причины гибели 84-летней женщины при пожаре

Предварительно установлено, что пожар мог произойти из-за неисправности в доме печного оборудования
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

По факту гибели женщины 25 сентября 2022 года Ковылкинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по РМ организовано проведение доследственной проверки.

По предварительным данным, полученным в ходе осмотра места происшествия, пожар мог произойти в результате неисправности печного оборудования.

При осмотре тела погибшей признаков, указывающих на насильственный характер смерти, не обнаружено.

Выясняются все обстоятельства гибели женщины и произошедшего возгорания.

По результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.