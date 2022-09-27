В Мордовии следователи выясняют причины гибели 84-летней женщины при пожаре

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

По факту гибели женщины 25 сентября 2022 года Ковылкинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по РМ организовано проведение доследственной проверки.

По предварительным данным, полученным в ходе осмотра места происшествия, пожар мог произойти в результате неисправности печного оборудования.

При осмотре тела погибшей признаков, указывающих на насильственный характер смерти, не обнаружено.

Выясняются все обстоятельства гибели женщины и произошедшего возгорания.

По результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.