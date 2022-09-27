К восьми годам приговорен пензенец, от чьих побоев пострадавший скончался в больнице

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, около 22 часов 22 мая в лесополосе недалеко от улицы Ленинградской в Пензе осужденный, находившийся в состоянии опьянения, увидел лежащего около лавочки мужчину и решил привести его в чувства.

Недовольный тем, что его разбудили потерпевший начал его оскорблять. В ходе конфликта злоумышленник нанес не менее десяти ударов руками и ногами по голове и телу лежавшего, а веткой причинил ему ранение гортани. После избиения попросил прохожего вызвать скорую помощь.

От полученных телесных повреждений мужчина скончался в больнице.

В ходе следствия и судебного разбирательства житель Пензы содержался под стражей.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и ограничения свободы сроком 1 год.

Приговор не вступил в законную силу.