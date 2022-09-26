В Мордовии замначальника колонии подозревается в получении взятки от осужденного

Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по РМ в отношении заместителя начальника ФКУ ИК-17 УФСИН России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по РМ, в 2020 году мужчина получил мобильный телефон стоимостью 45 тысяч рублей за перевод осужденного на облегченные условия отбывания наказания.

Этот факт был выявлен сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия совместно с ОСБ УФСИН по региону.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование продолжается.