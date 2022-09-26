Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия26 сентября 2022 16:10

В Мордовии замначальника колонии подозревается в получении взятки от осужденного

В 2020 году он получил мобильный телефон стоимостью 45 тысяч рублей за перевод осужденного на облегченные условия отбывания наказания
Виктор ВИКТОРОВ

Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по РМ в отношении заместителя начальника ФКУ ИК-17 УФСИН России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по РМ, в 2020 году мужчина получил мобильный телефон стоимостью 45 тысяч рублей за перевод осужденного на облегченные условия отбывания наказания.

Этот факт был выявлен сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия совместно с ОСБ УФСИН по региону.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование продолжается.