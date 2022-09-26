17-летний и 18-летний мошенники из Мордовии задержаны в Пензе с помощью пенсионерки

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

И добавила, чтобы избежать уголовной ответственности, пострадавшему водителю автомобиля необходимо заплатить 200 000 рублей.

По совету сына женщина перезвонила в полицию.

Приехавшие к женщине сотрудники сообщили, что ей звонили мошенники и проинструктировали ее о дальнейших действиях при общении с злоумышленниками.

Позже женщине позвонила якобы юрист, которая обещала помочь с решением проблемы родственницы и предложила пенсионерке передать пакет с деньгами молодому человеку, который за ними должен был приехать.

После передачи неизвестному пакета подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. Как выяснилось позже, молодой человек приехал за деньгами вместе со своим товарищем, который ждал его на улице.

Оба были задержаны и доставлены в отдел полиции. Как выяснилось, это были жители Мордовии 2004 и 2005 годов рождения. Молодые люди вину свою признали и в содеянном раскаялись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.2 ст. 159 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.