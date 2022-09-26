В Пензенской области продолжается капремонт водозаборных объектов

Фото предоставлено министерством ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области

В Вачелайском сельсовете Сосновоборского района выполнены работы по капремонту водозаборного узла. Общая стоимость работ составила 3 млн. 802 тыс.171 руб., доля областного бюджета – 2 млн. 661 тыс. 520 рублей.

В селе Махалино Кузнецкого района капитально отремонтирована артскважина. Стоимость работ составила 2 млн. 323 тыс. 909 руб., доля областного бюджета – 1 млн. 626 тыс. 736 рублей.

В селе Анучино Каменского района выполнен капремонт водозаборного узла. Общая стоимость работ составила – 2 млн. 824тыс. 118,4 руб., доля областного бюджета - 1 млн. 976 тыс. 882,88 руб.

В районном поселке Мокшан капитально отремонтирован водозаборный узел (артезианская скважина, водопровод, колодец с запорной арматурой, колодец скважинный). Стоимость работ – 4 млн. 911 тыс. 184 руб. Из них 3 млн. 437 тыс. 829 рублей – доля областного бюджета.