До 5 лет лишения свободы грозит жителю Сердобска за кражу имущества 61-летней женщины

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Сердобского района был установлен причастный к совершению кражи житель районного центра 1974 года рождения.

Мужчина дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенное имущество частично изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.