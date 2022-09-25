В Пензе стартовал мемориал памяти Янины Затуливетер

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области.

Во дворце спорта «Буртасы» 25 сентября стартовали традиционные соревнования по художественной гимнастике – мемориал памяти Заслуженного мастера спорта СССР, Заслуженного тренера России Янины Михайловны Затуливетер. 17 лет прошло с момента трагической гибели Янины Михайловны.

В знак памяти о выдающейся гимнастке и талантливом тренере участницы турнира возложили цветы.

Мастерство и грацию на турнире демонстрируют гимнастки из 6 регионов России: Пензенской, Владимирской, Кировской, Саратовской областей, республик Коми и Мордовия.

Соревнования продлятся до 26 сентября.

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Янина Затуливетер – заслуженный мастер спорта СССР по художественной гимнастике (1991 г.); заслуженный тренер России (2003 г.), трёхкратная чемпионка мира (1990 г., Бельгия); двукратная чемпионка Европы (1987 г., Финляндия и 1990 г., Швеция).