В Пензенской области продолжается реализация проекта «Пушкинская карта»

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области.

На нем в качестве участников из Пензенской области зарегистрировано 39 организаций различной формы собственности, 21 из которых – государственные и муниципальные учреждения культуры.

Сезон школьных и студенческих экскурсий набирает новые обороты с началом учебного года. Специалисты отмечают высокий интерес юных пензенцев к посещению учреждений культуры, что подтверждает анализ проданных билетов.

Для привлечения детей и подростков все музеи, галереи и концертные площадки региона обновили свои афиши мероприятий, которые можно посетить по «Пушкинской карте».

Список событий представлен на сайте «ПроКультура.РФ» https://www.culture.ru/afisha/penzenskaya-oblast/pushkinskaya-karta. Билеты на спектакли, концерты, выставки и экскурсии можно приобрести на портале «ВМузей» (https://vmuzey.com).

Пензенский краеведческий музей предлагает три экскурсионных маршрута – «Экспозиция Пензенского краеведческого музея», «По мемориальному дому-музею В.О. Ключевского», экскурсия «Сокровища Пензенского краеведческого музея». Подробная информация и покупка билетов - на сайте https://vmuzey.com/catalog/events.

Пензенский областной драматический театр имени А.В. Луначарского также предлагает афишу спектаклей, открытых для посещения по «Пушкинской карте». Для этого нужно зайти на сайт театра https://www.penzateatr.ru/, в раздел «Билеты», «Пушкинская карта» https://www.penzateatr.ru/pushkinskaja-karta.

В Пензенской картинной галерее имени К.А. Савицкого и Губернаторском доме доступны для посещения основная экспозиция, выставки «Петр I. Эпоха и наследие», «От Мунка до Босха. Самые загадочные картины мира», персональные выставки, авторский научно-популярный лекторий. Подробности – на сайте https://vmuzey.com.

По «Пушкинской карте» открыты для посещения и мероприятия Объединения литературно-мемориальных музеев Пензенской области. Гости смогут «услышать» «Ароматы из прошлого» в Доме-музее А.И. Куприна, увидеть работы художника Бориса Лебедева в Литературном музее, узнать о судьбе «бунтовщика похуже Пугачева» в Музее А.Н. Радищева и многое другое. Афиша - на сайте Объединения https://muzlitpenza.ru/affiche/.

На сайте «Пензаконцерта» в разделе «Афиша» мероприятия, доступные по «Пушкинской карте», помечены специальным стикером проекта https://penzakoncert.ru/afisha.

НАША СПРАВКА

«Пушкинскую карту» можно оформить лицам в возрасте от 14 до 22 лет. Номинал в 2022 году – 5000 рублей. В рамках программы на средства, находящиеся на специальной пластиковой или электронной карте, можно посетить культурные мероприятия, проходящие по всей стране.