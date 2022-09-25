Поздравление губернатора Пензенской области Олега Мельниченко с Днем машиностроителя

Уважаемые труженики и ветераны машиностроительной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем машиностроителя!

Модернизация и техническое перевооружение производства, успешная реализация инвестиционных проектов, широкое применение на практике передовых научных достижений, повышение производительности труда способствуют развитию машиностроительного комплекса региона.

Сегодня благодаря вашему добросовестному труду растет динамика экономического роста, обновляется и расширяется ассортимент выпускаемой продукции. Создаваемые вами качественные, надежные машины и оборудование прекрасно известны на российском рынке, снискали заслуженное признание за рубежом.

Убежден, что и в дальнейшем, сохраняя и приумножая славные традиции предшественников, вы будете работать так же четко и слаженно, внесете весомый вклад в укрепление социально-экономического потенциала Пензенской области!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!