В Пензе после общения с незнакомцем мужчина перевел на его счет 2 350 000 рублей

Как отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области, далее все шло по привычному сценарию – незнакомец сообщил, что злоумышленники пытаются снять деньги со счета собеседника. Для предотвращения этого он предложил перевести сбережения на «безопасный» счет.

Потерпевший поверил словам лжесотрудника банка и перечислил на указанный счет 1 млн рублей.

Через два дня тот же мужчина позвонил вновь и пояснил, что заявителю необходимо перечислить еще один миллион, а также сумму страховки в размере 350 000 рублей. Доверчивый ивановец, следуя инструкциям звонившего, оформил на себя кредит на указанную сумму и перевел на счет, предоставленный незнакомцем. Общий ущерб, причиненный действиями мошенника, составил 2 350 000 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению подозреваемого в совершении преступления.

Полиция Пензенской области напоминает: если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону! Помните: обманщикам важно втянуть вас в разговор, чтобы успеть ввести вас в заблуждение. Не дайте им такой возможности! Сразу же прекращайте общение с незнакомцами!