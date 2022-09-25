В Рузаевке устанавливаются подозреваемые в мошенничестве мужчина и женщина

Фото: Пресс-служба МВД РМ

По предварительным данным, неизвестные ходят по домам города Рузаевки, представляются сотрудниками энергосбытовой компании и предлагают гражданам приобрести приборы для измерения мощности электричества по завышенной стоимости.

Приметы:

Мужчина худощавого телосложения, рост 175-180 см, волосы темные короткие, носит бороду. Был одет: куртка черного цвета, синие джинсы, черные кроссовки с белой подошвой. Женщина плотного телосложения, рост 165-170 см, волосы темные длинные. Была одета: светлый плащ ниже колен, темные колготки, ботинки черного цвета.

Если вам, что-либо известно о местонахождении указанных лиц или их личностях, просим сообщить по телефонам: 89375175104, 8(83451) 4-03-89 или 102(02).