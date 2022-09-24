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Происшествия24 сентября 2022 15:02

В Мордовии водитель, уронивший перевозимую на скутере женщину, не имел права на управление

ДТП произошло 22 сентября на 39 км автодороги «Краснослободск – Темников»
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба МВД РМ

Фото: Пресс-служба МВД РМ

44-летний мужчина, не имеющий права управления транспортным средством, без соответствующей категории «М», в мотошлеме, управляя личным скутером марки «Alpha», не обеспечил безопасность в ходе движения транспортного средства и допустил падение перевозимого им пассажира – 45-летней женщины, которая находилась без мотошлема.

В результате ДТП пассажир с различными травмами была госпитализирована в ГБУЗ РМ «Краснослободская ЦРБ».

Водитель трезв, в его отношении составлены административные материалы по ст.12.6 КоАП РФ, а также по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ.