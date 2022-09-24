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Общество24 сентября 2022 12:04

Военный комиссар Пензенской области напомнил об ответственности за уклонение от мобилизации

Брифинг Андрея Суркова состоялся накануне в областном правительстве
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Он напомнил присутствующим, что был принят закон, ужесточающий уголовную ответственность за военные преступления. В их числе – и уклонение от мобилизации. За это предусмотрена ответственность в виде лишения свободы от пяти до 15 лет.

Также в ходе брифинга военный комиссар рассказал и о социальных гарантиях и льготах:

- Мобилизованные граждане РФ имеют статус военнослужащих, проходящих службу по контракту, и будут получать соответствующее денежное вознаграждение. Средства будут перечислять на счет, указанный военнослужащим, и по его желанию могут переводиться членам его семьи.

Размер вознаграждения зависит от звания: рядовые матросы получат от 200 тысяч рублей, младшие офицеры и лейтенанты – от 234 тысяч.

Рабочие места для граждан, призванных по мобилизации, будут сохранены.