В обновленном ЦКПиО им. Белинского появится Музей наличников и площадка для йоги под открытым небом

Парк Белинского был выбран жителями для благоустройства в рамках федерального проекта. По словам губернатора, такое решение вполне логично: парк – не только любимое горожанами место для отдыха, но и один из важных объектов в историческом центре Пензы, поэтому привести его в порядок и современный вид необходимо.

Предложенная концепция благоустройства подразумевает, что парк будет связан пешеходными дорожками с другими достопримечательностями неподалеку: Олимпийской аллеей, тропой здоровья, сквером Учителя. Изменится и наполнение ЦКПиО: на территории планируется построить музей под открытым небом, площадки для занятия спортом, водный каскад и многое другое.

При этом работы не затронут зеленую составляющую парка – напротив, во время реконструкции планируется посадить еще несколько деревьев.

- Наши земляки должны гордиться этим парком, - поручил губернатор Олег Мельниченко.