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Общество24 сентября 2022 11:13

В Пензенской области по нацпроекту «БКД» ремонтируются региональные и межмуниципальные дороги

Введены в эксплуатацию отремонтированные участки на автодорогах «Пенза – Кондоль» и «Пенза - Шемышейка - Лопатино»
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством строительства и дорожного хозяйства Пензенской области

Фото предоставлено министерством строительства и дорожного хозяйства Пензенской области

Дорожный фонд Пензенской области позволяет проводить ремонт порядка 200 км автодорог регионального и межмуниципального значения в год.

Хорошим подспорьем в ремонте трасс в регионе является нацпроект «Безопасные качественные дороги». Только в 2022 году за счет федеральных средств отремонтировано 72 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения области.

За федеральные средства выполнен капитальный ремонт на двух участка автомобильной дороги «г. Пенза – с. Кондоль», капитальный ремонт участка автомобильной дороги «г. Пенза – р.п. Шемышейка – с. Лопатино».

Также проведен ремонт 10 участков автодорог, расположенных на территории семи муниципальных районов области.

В настоящее время в нормативном состоянии находятся 65,8 % автодорог регионального и межмуниципального значения Пензенской области.