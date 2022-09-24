В Пензенской области по нацпроекту «БКД» ремонтируются региональные и межмуниципальные дороги

Фото предоставлено министерством строительства и дорожного хозяйства Пензенской области

Дорожный фонд Пензенской области позволяет проводить ремонт порядка 200 км автодорог регионального и межмуниципального значения в год.

Хорошим подспорьем в ремонте трасс в регионе является нацпроект «Безопасные качественные дороги». Только в 2022 году за счет федеральных средств отремонтировано 72 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения области.

За федеральные средства выполнен капитальный ремонт на двух участка автомобильной дороги «г. Пенза – с. Кондоль», капитальный ремонт участка автомобильной дороги «г. Пенза – р.п. Шемышейка – с. Лопатино».

Также проведен ремонт 10 участков автодорог, расположенных на территории семи муниципальных районов области.

В настоящее время в нормативном состоянии находятся 65,8 % автодорог регионального и межмуниципального значения Пензенской области.