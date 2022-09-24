В Пензенской области внесены изменения в работу Центра телефонного обслуживания «122»

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

В связи с этим многоканальный сервис предлагает следующие возможности:

- цифра «1» - возможность задать вопросы по частичной мобилизации;

- цифра «2» - контакт-центр для записи на прием и вызова врача на дом для взрослого населения города Пензы (ранее цифра «1»);

- цифра «3» - контакт-центр для записи на прием и вызова врача на дом для детского населения города Пензы (ранее цифра «2»);

- цифра «4» - запись на прием и вызов врача на дом для жителей районов Пензенской области (ранее цифра «3»);

- цифра «5» - возможность задать вопрос по коронавирусу для всех жителей Пензенской области (ранее цифра «4»);

- цифра «6» - возможность узнать результаты ПЦР-тестирования (ранее цифра «5»);

- цифра «7» - голосовой помощник «Светлана» помогает гражданам вызвать врача на дом;

- цифра «8» - справочная помощь прибывшим из ДНР и ЛНР.

Сервис «122» осуществляет свою работу ежедневно, включая выходные дни, с 8:00 до 20:00 часов. Звонок – бесплатный.