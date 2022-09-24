В Пензенской области внесены изменения в работу Центра телефонного обслуживания «122»

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области
В связи с этим многоканальный сервис предлагает следующие возможности:
- цифра «1» - возможность задать вопросы по частичной мобилизации;
- цифра «2» - контакт-центр для записи на прием и вызова врача на дом для взрослого населения города Пензы (ранее цифра «1»);
- цифра «3» - контакт-центр для записи на прием и вызова врача на дом для детского населения города Пензы (ранее цифра «2»);
- цифра «4» - запись на прием и вызов врача на дом для жителей районов Пензенской области (ранее цифра «3»);
- цифра «5» - возможность задать вопрос по коронавирусу для всех жителей Пензенской области (ранее цифра «4»);
- цифра «6» - возможность узнать результаты ПЦР-тестирования (ранее цифра «5»);
- цифра «7» - голосовой помощник «Светлана» помогает гражданам вызвать врача на дом;
- цифра «8» - справочная помощь прибывшим из ДНР и ЛНР.
Сервис «122» осуществляет свою работу ежедневно, включая выходные дни, с 8:00 до 20:00 часов. Звонок – бесплатный.