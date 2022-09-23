В Саранске водитель, сбивший на переходе 16-летнюю девушку, предстанет перед судом

По информации пресс-службы прокуратуры РМ, 23.06.2022 водитель автомобиля «ВАЗ 21121» на ул. Косарева в Саранске, совершил наезд на 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

С полученными телесными повреждениями ее госпитализировали в больницу с диагнозом: «Ушиб головного мозга». 01.07.2022 от полученных телесных повреждений она скончалась.

Материалы уголовного дела направлены в Октябрьский районный суд г. Саранска.

Обвинительное заключение будет поддержано прокуратурой Октябрьского района Саранска