В Шемышейском районе более четырех лет чиновник получал зарплату пожарного

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, в феврале 2018 года муниципальный чиновник фиктивно трудоустроил водителя пожарной машины и по май 2022 года присваивал начисляемую ему зарплату, сумма которой составила более 413 тыс. руб.

Все это время трудоустроенный проживал в другом районе области.

Подсудимый вину признал, ущерб возместил.

С учетом позиции гособвинения, наличия смягчающих обстоятельств, суд назначил подсудимому наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.