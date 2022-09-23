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Происшествия23 сентября 2022 7:59

В Мордовии заключена под стражу 34-летняя женщина,подозреваемая в краже в крупном размере

Жительница Нижегородской области обманным путем завладела сбережениями 90-летней женщины
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Придя к ней в квартиру, неизвестная назвалась сотрудницей Пенсионного фонда. Поинтересовалась состоянием здоровья, материальным положением. После этого сообщила, что в скором времени состоится денежная реформа, в связи с чем ей необходимо переписать серию каждой банкноты, которая есть дома.

Потерпевшая принесла злоумышленнице 370 тысяч рублей. После проверки банкнот гостья ушла. Спустя несколько дней пенсионерка решила пересчитать денежные средства и обнаружила вместо настоящих купюр 74 билета «Банка Приколов».

Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленницы. Ее задержали на территории Нижегородской области. Вину в содеянном она признала полностью.

Следственным отделом ОП №3 УМВД России по го Саранск возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней жительницы Нижегородской области, подозреваемой в совершении кражи в крупном размере.

В отношении фигурантки в настоящее время избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее она привлекалась к уголовной ответственности за совершение краж и мошенничеств.

Расследование продолжается.