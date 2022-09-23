В Пензе расследуется уголовное дело по факту падения мужчины с крыши ДС «Буртасы»

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Как отмечает пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, из-за нарушения правил безопасности при проведении кровельных работ 20 августа 2022 года начальник строительно-монтажной группы ООО получил телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, ответственного за соблюдение правил безопасности при ведении строительных работ.

Расследование уголовного дела продолжается.