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Происшествия23 сентября 2022 6:30

В Пензе расследуется уголовное дело по факту падения мужчины с крыши ДС «Буртасы»

Пострадавший получил тяжкий вред здоровью
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Как отмечает пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, из-за нарушения правил безопасности при проведении кровельных работ 20 августа 2022 года начальник строительно-монтажной группы ООО получил телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, ответственного за соблюдение правил безопасности при ведении строительных работ.

Расследование уголовного дела продолжается.