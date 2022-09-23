В Пензе подведены итоги командно-штабных учений

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Командно-штабные учения с органами управления и силами пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций стартовали 20 сентября и проводились в течение трех дней.

Отрабатывались вопросы реагирования на условно возникшие чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, совместные практические действия по их устранению и доведение сигналов выполнения мероприятий гражданской обороны.

«Цели учения достигнуты. Необходимо не останавливаться на достигнутом и продолжать работу в повышении своего мастерства в сфере защиты населения и территорий от возможных угроз», - подвел итоги глава ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков, поблагодарив всех участников.

Он констатировал, что действия пензенской территориальной подсистемы единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС оценены на оценку «хорошо».

«Хочу сказать «спасибо» за совместную проведенную работу, уверен, что она позволит повысить профессиональный уровень всех участников учений», - отметил председатель регионального правительства Николай Симонов.

Отличившимся специалистам различных служб и руководителям органов власти вручены ведомственные награды МЧС России, почетные грамоты и благодарственные письма.