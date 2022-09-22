Необходимости разворачивать дополнительные койки для больных коронавирусом в Мордовии пока нет

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Заболеваемость в республике продолжает расти, но ситуация пока не критическая: большинство новых пациентов переносят коронавирус легко, поэтому лечатся на дому. Число больных, лежащих в реанимации остается прежним. Все пациенты обеспечены лекарствами.

Однако Олег Маркин отметил, что ситуация может быстро поменяться: сейчас очень многое зависит от того, как пройдет вакцинация. На сегодня в числе «отстающих» по темпам вакцинации находятся городской округ Саранск, Зубово-Полянский, Рузаевский, Темниковский и Лямбирский районы.

Глава республики Артем Здунов раскритиковал работу в этих муниципальных образованиях: а рядах «аутсайдеров» они оказываются уже не в первый раз.

- Прошу всех ответственно отнестись к этой работе. В сегодняшних условиях это неприемлемо, - поручил глава Мордовии.