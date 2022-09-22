Пензенцы примут участие в митинге-концерте «Своих не бросаем!»

фото: Пресс-служба администрации Пензы

Митинг-концерт пройдет в поддержку решения жителей Народных Республик Донбасса, Запорожской и Херсонских областей о проведении референдумов.

Народное голосование жителей освобождённых территорий на референдуме состоится с 23 по 27 сентября 2022 года. По его итогам будет приниматься решение о вхождении Донбасса, Запорожья и Херсонской области в состав Российской Федерации.

Пензенцы поддерживают решение людей, прежде объединённых с нами общей Родиной – Советским Союзом, близких нам по крови и менталитету. И готовы высказать на митинге свою позицию, относительно событий исторического масштаба, происходящих на наших глазах. Приглашаем всех земляков и гостей нашего региона принять участие в митинге-концерте. Мы своих не бросаем!