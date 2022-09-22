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Происшествия22 сентября 2022 11:45

Пензенец осужден за убийство мужчины

11 лет 10 месяцев он проведет в колонии особого режима
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

В ночь с 4 на 5 июня 2022 года в Бессоновке злоумышленник познакомился с мужчиной, и они стали распивать спиртное. В ходе конфликта злоумышленник ударил оппонента по голове, оттащил в кусты, где продолжил наносить множественные удары по голове и телу. После чего палками причинил потерпевшему телесные повреждения, в том числе ранение гортани.

Потерпевший скончался на месте происшествия. Тело погибшего 1978 года рождения обнаружено на следующий день прохожим.

В ходе следствия житель Пензы после задержания содержался под стражей. Ранее судим за убийство.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 11 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.