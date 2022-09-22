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Происшествия22 сентября 2022 11:00

Драку на одной из пензенских улиц пришлось разнимать росгвардейцам и полицейским

Участников конфликта задержали
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Сегодня в ходе патрулирования улиц экипаж Росгвардии получил информацию о том, что на улице Революционной в Пензе происходит драка, и сразу же выдвинулся на место.

Участников конфликта уже пытались остановить полицейские. Совместными усилиями правоохранители сумели остановить нарушителей общественного порядка и выяснить причины ссоры между ними.

Как оказалось, двое молодых людей, 2004 и 2005 года рождения, были нетрезвыми. В какой-то момент между ними началась словесная перепалка, быстро переросшая в драку.

Дебоширов доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.