Драку на одной из пензенских улиц пришлось разнимать росгвардейцам и полицейским

Сегодня в ходе патрулирования улиц экипаж Росгвардии получил информацию о том, что на улице Революционной в Пензе происходит драка, и сразу же выдвинулся на место.

Участников конфликта уже пытались остановить полицейские. Совместными усилиями правоохранители сумели остановить нарушителей общественного порядка и выяснить причины ссоры между ними.

Как оказалось, двое молодых людей, 2004 и 2005 года рождения, были нетрезвыми. В какой-то момент между ними началась словесная перепалка, быстро переросшая в драку.

Дебоширов доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.