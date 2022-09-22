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Происшествия22 сентября 2022 6:48

В Мордовии к трем годам строгого режима приговорен житель Инсара за покушение на дачу взятки сотруднику госавтоинспекции

В его служебном кабинете мужчина пытался дать взятку в размере 200 тысяч рублей
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Таким образом он хотел избежать ответственности за совершенное ранее административное правонарушение - управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения.

Преступление не было доведено им до конца, так как сотрудник полиции от получения денег отказался, а самого фигуранта задержали оперативники УФСБ России по Республике Мордовия.

В ходе следствия вину в совершении инкриминируемого деяния мужчина признал полностью.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.