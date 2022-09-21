В Пензе осудили уборщицу, укравшую из школы 22 ноутбука

В Пензе перед судом предстала 39-летняя местная жительница, ранее не привлекавшаяся к уголовной ответственности. Как было установлено, женщина, работая уборщицей в одной из городских школ, вынесла из учреждения 22 ноутбука. Технику она продала.

На суде свою вину пензячка признала и пообещала возместить ущерб. Ранее она уже выплатила 18 тысяч рублей.

Суд принял во внимание наличие у подсудимой двух малолетних детей, а также другие смягчающие обстоятельства. Приговор женщине назначено наказание в виде двух лет исправительных работ с удержанием 10 % в доход государства. Также суд удовлетворил иск образовательной организации о взыскании с осужденной материального ущерба в размере более 450 тысяч рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.