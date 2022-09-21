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Общество21 сентября 2022 13:45

В Пензе временно ограничат движение транспортных средств

Изменения в схему движения транспортных средств вносятся на период проведения концертных мероприятий «Венок дружбы народов»
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

В период с 6:00 до 15:00 23 сентября запрещено движение транспортных средств

по автомобильной дороге по улице Бакунина на участке от улицы Толстого до улицы Суворова;

по автомобильной дороге по улице Новый Кавказ на участке от улицы Толстого до улицы Пугачева;

по автомобильной дороге по улице Пугачева от улицы Новый Кавказ до улицы Некрасова.

В период с 22:00 22 сентября до 6:00 23 сентября введено ограничение стоянки транспортных средств

по улице Бакунина от улицы Толстого до улицы Суворова (по четной и нечетной сторонам);

по улице Новый Кавказ от улицы Толстого до улицы Пугачева;

по улице Пугачева от улицы Новый Кавказ до улицы Некрасова.