Олег Мельниченко призвал сплотиться и мобилизовать созидательные силы нашего общества

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

«В непростой обстановке мы начинаем работу седьмого созыва. Все вы слышали обращение главы государства, знаете о соответствующем Указе, поэтому те задачи, которые поставил перед нами Президент, они не обсуждаются, а должны быть выполнены с позиции наиболее лучшего исполнения», - подчеркнул глава Пензенской области.

«Сегодня перед нами стоят серьёзные задачи развития. В условиях противостояния с Западом – военного, информационного, экономического, духовного, культурно-этического – мы должны сплотиться, мобилизовать все созидательные силы нашего общества. Мы обязаны укрепить экономику, обеспечить социальную стабильность и благополучие наших жителей», - отметил он.

Олег Мельниченко обратил внимание на необходимость формирования бюджета на 2023-й и плановый период 2024-го, 2025-го годов. Назвал это первостепенной задачей обеспечения финансовой устойчивости.

«Наша финансовая политика направлена на сохранение сбалансированности бюджетной системы региона при безусловном выполнении социально значимых расходных обязательств. Все расходные обязательства, которые взяла на себя Пензенская область, должны быть выполнены», - сказал Олег Мельниченко.

Он пояснил, что санкционные ограничения требуют оперативных и нестандартных решений для поддержки промышленности и АПК, строительной отрасли и ЖКХ, а также социальной сферы. Рекомендовал образовать в региональном парламенте соответствующие профильные комитеты.

В числе предстоящих задач Олег Мельниченко определил работу в округах по линии нацпроектов и госпрограмм Пензенской области, направленных на поддержку учреждений образования, культуры, спорта. Напомнил о важности и эффективности депутатского контроля.

«Нам с вами предстоит рассмотреть вопрос сохранения этих льгот и изменения критерия многодетности. Имеется в виду – увеличение возраста детей в многодетных семьях – с 18 лет до 23 лет, при условии их очного обучения в образовательных учреждениях. Это позволит продлить социальную помощь детям ещё на пять лет, облегчит материальное положение многодетных семей», - пояснил губернатор.

«Коллеги, думаю, будет логичным продолжить действовать в том же ключе. Уверен, что вы способны сформулировать новые идеи, выступить с полезными для наших граждан инициативами. В целом, хотел бы видеть наш обновлённый депутатский корпус активным, дружным, работающим на общий результат», - подытожил он.