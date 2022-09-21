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Общество21 сентября 2022 10:19

Валерию Лидину присвоили звание «Почетный гражданин Пензенской области»

В ходе первой сессии Законодательного Собрания седьмого созыва губернатор Олег Мельниченко отметил заслуги Валерия Кузьмича перед Пензенской областью
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Как отметил глава региона, при участии Валерии Лидина в Госдуму Федерального Собрания РФ были внесены более 40 инициатив. Часть из них в итоге приобрели статус закона.

- Во время коронавирусных ограничений Валерий Кузьмич помог создать в области волонтерский центр. Для того, чтобы школьники из малообеспеченный семей смогли учиться дистанционно, им передали 250 компьютеров. Валерий Лидин принимал активное участие в работе над новым Уставом Пензенской области, принятым региональным парламентом в апреле этого года, - отметил Олег Мельниченко.

Депутаты поддержали инициативу губернатора о присвоении Валерию Лидину звания «Почетный гражданин Пензенской области».

- Буду и дальше продолжать добрые традиции Законодательного Собрания Пензенской области, честно и добросовестно выполнять все возложенные на меня обязанности, - отметил Валерий Кузьмич.