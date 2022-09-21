В Мордовской клинической больнице потушили условный пожар

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ

Пожар условный, но готовность боевая: сразу же после обнаружения «огня» медсестра позвонила в пожарную службу. Не дожидаясь огнеборцев, медицинский персонал приступил к эвакуации пациентов и сотрудников.

Прибывшие на место пожарные ПСЧ-3, оценив обстановку, позвали на помощь дополнительные силы. Больница – объект сложный. Помимо большой площади (более 22 гектаров), дополнительную нагрузку создают и несколько сотен человек, находящихся в здании.

Эвакуация почти подошла к концу, как выявилась первая крупная проблема – на пятом этаже в ловушке оказался один из пациентов. Мужчину эвакуировали с помощью автолестницы.

В то же время доблестные пожарные сумели потушить огонь. Проверив остальные помещения и не обнаружив ничего опасного, огнеборцы вернулись в часть.

Учения были признаны состоявшимися.