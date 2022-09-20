Олег Кочетков представил промышленникам пензенский опыт координации производства

В ходе разговора предприятия из России и Республики Беларусь презентовали свои возможности в части импортозамещения. Олег Кочетков рассказал о работе пензенского станкостроительного кластера.

Сейчас из-за санкций остро стоит проблема нехватки некоторых комплектующих. По мнению директора «СтанкоМашСтроя», решить ее можно сообща.

- Подобные встречи стоит проводить ежемесячно, поскольку ситуация быстро меняется. Важно следить за спецификой рынка и не допускать ошибок, — отметил Олег Кочетков.

Генеральный директор компании «СтанкоМашСтрой» пригласил представителей станкостроительной отрасли в Пензу для обмена опытом.