В Мордовии решением суда взят под стражу главврач республиканской больницы им.С.В. Каткова

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Уголовное дело возбуждено следственными органами СК РФ по РМ на основании материалов оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Республике Мордовия.

Как отмечает пресс-службы СУ СК РФ по РМ, по заключенному в 2020 году без проведения открытого аукциона госконтракту, в медучреждение были поставлены аппараты искусственной вентиляции легких по умышленно завышенной цене. В результате поставки 4 аппаратов похищены бюджетные средства в размере более 8 миллионов рублей.

19 сентября 2022 года судом по ходатайству следователя СК в отношении главного врача больницы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и круга лиц, причастных к противоправной деятельности.

Расследование уголовного дела продолжается.