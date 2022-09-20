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Происшествия20 сентября 2022 11:38

В Мордовии решением суда взят под стражу главврач республиканской больницы им.С.В. Каткова

В отношении него возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при поставке в больницу медицинского оборудования
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Уголовное дело возбуждено следственными органами СК РФ по РМ на основании материалов оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Республике Мордовия.

Как отмечает пресс-службы СУ СК РФ по РМ, по заключенному в 2020 году без проведения открытого аукциона госконтракту, в медучреждение были поставлены аппараты искусственной вентиляции легких по умышленно завышенной цене. В результате поставки 4 аппаратов похищены бюджетные средства в размере более 8 миллионов рублей.

19 сентября 2022 года судом по ходатайству следователя СК в отношении главного врача больницы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и круга лиц, причастных к противоправной деятельности.

Расследование уголовного дела продолжается.