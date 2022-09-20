В Пензенской картинной галерее открылась выставка памяти художника Федора Воробьева

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Торжественная церемония открытия выставки началась с показа фильма о Федоре Воробьеве. Художник окончил ПХУ им. Савицкого, после чего почти 60 лет проработал в Белинском педагогическом колледже.

За всю свою жизнь художник нарисовал около трех тысяч картин и эскизов. Первую экскурсию по выставке провела внучка художника – Марина Воробьева.

- Пока мы готовили выставку, мне не раз писали ученики Федора Федоровича, интересовались, когда будет открытие, - отметил директор Пензенской картинной галереи Кирилл Застрожный.

Заместитель Председателя Правительства Пензенской области Олег Ягов заявил, что в память о художнике на здании Белинского педагогического колледжа откроют мемориальную доску.