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Звезды20 сентября 2022 11:38

В Пензенской картинной галерее открылась выставка памяти художника Федора Воробьева

В экспозицию вошли около 50 его картин
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Торжественная церемония открытия выставки началась с показа фильма о Федоре Воробьеве. Художник окончил ПХУ им. Савицкого, после чего почти 60 лет проработал в Белинском педагогическом колледже.

За всю свою жизнь художник нарисовал около трех тысяч картин и эскизов. Первую экскурсию по выставке провела внучка художника – Марина Воробьева.

- Пока мы готовили выставку, мне не раз писали ученики Федора Федоровича, интересовались, когда будет открытие, - отметил директор Пензенской картинной галереи Кирилл Застрожный.

Заместитель Председателя Правительства Пензенской области Олег Ягов заявил, что в память о художнике на здании Белинского педагогического колледжа откроют мемориальную доску.