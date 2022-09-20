«ТНС энерго Пенза» подарит клиентам 25 000 кВт*ч

Фото: Пресс-служба компании

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области проводит акцию «Будь в плюсе!».

Все клиенты компании, подключившие личный кабинет и электронную квитанцию с 10 августа по 30 сентября 2022 года, автоматически становятся участниками акции. 100 победителей, которых определит генератор случайных чисел, получат в подарок от энергосбытовой компании по 1000 рублей на свои лицевые счета, что в сумме составит более 25000 кВт*ч.

Подведение итогов акции и зачисление подарков состоятся в октябре 2022 года. Списки победителей будут опубликованы на официальном сайте и страницах «ТНС энерго Пенза» в социальных сетях.

Напомним, подключить бесплатные сервисы «Личный кабинет» и «Электронная квитанция» можно любым удобным способом:

- на сайте «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru;

- подав заявку на подключение при помощи виртуальной приемной компании;

- при помощи специалистов компании в любом из центров обслуживания клиентов.

Более подробно с условиями акции «Будь в плюсе!» можно ознакомиться в положении на сайте компании.