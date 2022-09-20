Федеральная налоговая служба информирует: серым зарплатам – нет!

Жителям Пензенской области, к сожалению, все еще остается знакомым такое явление как «серая» заработная плата. Пытаясь минимизировать свои расходы на уплату налогов и страховых взносов, некоторые работодатели предлагают своим работникам такую схему оплаты их труда, когда официально, по платежной ведомости, они получают лишь малую часть своей зарплаты, а остальное выдают в конверте, что и принято называть «серой зарплатой». С этих сумм не производятся отчисления в бюджет налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховых взносов. Применяя подобные схемы, работодатель не только обманывает государство, но и ухудшает социальное обеспечение своих сотрудников.

Соглашаясь получать заработную плату «в конверте», каждый работник должен понимать, что он теряет. Во-первых, низкий уровень зарплаты значительно ограничивает сумму предоставляемых налоговых вычетов по НДФЛ и сумму банковского кредита. Работники лишаются заслуженного пенсионного обеспечения и других социальных выплат.

Налоговая служба Пензенской области проводит планомерную работу по содействию легализации трудовых отношений между работодателем и работником, используя различные методы мониторинга.

Учитывая важность легализации заработной платы, вывода ее из «тени», мы обращаемся к жителям области с предложением объединить наши усилия для исправления сложившейся ситуации. По вопросам «неформальной занятости» населения и выплаты заработной платы в «конверте» можно оставить информацию в налоговом органе лично, направить почтовым отправлением или посредством электронного сервиса «Обратиться в ФНС» на сайте www.nalog.gov.ru.