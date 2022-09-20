Пензенская область вошла в десятку регионов-лидеров по приверженности населения здоровому образу жизни

Исследование было подготовлено РИА «Новости» на основе данных Росстата Генеральной прокуратуры и Минспорта РФ. В нем учитывалась доля населения, занимающегося спортом, показатели продаж алкогольной и табачной продукции, доля жителей, работающих на вредных производствах, и другие факторы.

Как отмечают эксперты, пандемия коронавируса поспособствовала тому, что многие россияне начали более внимательно относиться к своему здоровью. Это подтверждают и данные исследования: по итогам 2021 года Пензенская область поднялась в рейтинге (в 2019 регион занимал в нем девятое место, в 2020 – восьмое).