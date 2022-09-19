На базе МУП «Пензавтодор» создадут подразделение, которое будет восстанавливать дорожное полотно после ремонта сетей

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Министр строительства и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев отметил, что после планового ремонта коммунальных сетей и устранения утечек дорожное покрытие на местах разрытий чаще всего восстанавливают некачественно и с затягиванием сроков. Сегодня на территории Пензы существуют 65 участков, которые необходимо привести в порядок после ремонта сетей. По поручению главы региона, эти работы должны быть выполнены до 1 ноября.

- Мы строим дороги, а потом приходят ресурсоснабжающие организации, которые перекапывают новый асфальт, кладут так называемые «заплатки». Я понимаю, вскрышные работы, возможно, необходимы там, где происходят порывы. Но то, что остается после такого ремонта, не выдерживает никакой критики, - отметил губернатор Олег Мельниченко.

Глава региона поручил создать на базе МУП «Пензавтодор» особое подразделение, которое будет заниматься данной проблемой и контролировать качество восстановления полотна.