Олег Мельниченко поручил обеспечить доступ к природным ресурсам строителям и дорожникам

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Ришат Алтынбаев доложил, что за последние два года в соответствующий перечень включено 20 участков. На их пользование выдано 98 лицензий, 75 из них – на разработку недр, включающих строительный песок. Лицензированные территории расположены во всех районах, за исключением Иссинского и Малосердобинского.

В 2022 году список поставленных на государственный баланс месторождений дополнился такими как «Багреевское» в Пачелмском, «Междуреченское» и «Васильевское» в Бессоновском районах. В ближайших планах – постановка на территориальный учет объектов с песчаными запасами «Корсаевка» в Белинском и «Софьевка» в Башмаковском районах.

Общее количество запасов строительного песка в области – 10,6 млн. куб. м. Объемы позволяют воспроизводить минерально-сырьевую базу региона более, чем в 5 раз от общей среднегодовой добычи.

«Ставлю задачу – обеспечить доступ к недрам для местных строительных и дорожных организаций, – подчеркнул губернатор. – Если ресурсы доступны, то и стоимость работ намного меньше, чем когда мы вынуждены их возить или закупать».

Также Олег Мельниченко указал на необходимость строгого контроля добычи природных ресурсов, поручил обеспечить регулярность проведения контрольно-надзорных мероприятий в отношении недропользователей.