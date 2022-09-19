У гостившей в Пензенской области москвички ночью угнали автомобиль «Suzuki Grand Vitara»

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Как выяснилось, обратившаяся в полицию владелица автомобиля в момент преступления находилась в гостях у своей подруги, где они совместно употребляли алкоголь.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили возможных свидетелей и очевидцев случившегося.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой в совершении данного преступления. Ей оказалась жительница деревни Новое Дёмкино 2001 года рождения. Девушка вину свою признала.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Автомобиль возвращен владелице.